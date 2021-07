InFusion rilegge "What a wonderful world" tra mare e falesie

L'incanto di uno scorcio mozzafiato e le note di un classico immortale "What a Wonderful World", in una nuova rivisitazione. E' uscito su YouTube e social "Luce a Cala Luna", il nuovo videoclip del progetto "InFusion". Il duo, formato dalla cantante di Dorgali Anna Fronteddu con la sua voce cristallina e Nicola Piredda nuorese, bassista della band Awake for Days rilegge in versione folk rock soul il capolavoro interpretato per la prima volta con un successo mondiale dal grande Louis Armstrong, e poi riletto in una miriade di versioni da artisti di tutto il mondo. E' girato alle prime luci dell'alba nel famoso "grottone" di Cala Luna, perla nel Golfo di Orosei.

Quasi un rito propiziatorio, un segnale di luce dopo un periodo buio per tanti, per celebrare il tanto atteso ritorno alla normalità dopo lunghissimi mesi di forzato stop all'attività live", sottolinea Nicola Piredda. InFusion è infatti un progetto che si esprime soprattutto dal vivo, con riarrangiamenti essenziali che rimandano alle atmosfere degli anni d' oro del rock, country e soul.

"La scelta del brano è un invito alla scoperta del piacere della vita. Abbiamo cercato di esaltare le note dell entusiasmo e ottimismo, la bellezza del mondo in assonanza con il fascino di un luogo come questa straordinaria insenatura tra le falesie, con un mare cristallino e la sabbia finissima. Un richiamo a una nuova alba di fiducia nel futuro. Ne abbiamo un enorme bisogno in questo momento", conclude Anna Fronteddu.