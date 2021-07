Covid: a Cagliari 95% ricoverati è senza vaccino

"Oggi nel Presidio Ospedaliero Binaghi di Cagliari ci sono 38 pazienti ricoverati in area medica Covid di cui solo uno vaccinato e un'altro, straniero, vaccinato con vaccino cinese. In terapia intensiva 7 pazienti ricoverati, tutti non vaccinati. Tredici i pazienti dimessi nelle ultime 24 ore". E' il report relativo alla giornata di oggi illustrato da Sergio Marracini, medico epidemiologo specializzato in Igiene e Medicina Preventiva e direttore Presidio Ospedaliero Unico di Cagliari.

"La percentuale dei ricoveri dei non vaccinati supera di gran lunga il 95% di media. Abbiamo notato che i pazienti vaccinati, che per ragioni diverse vengono ricoverati, permangono in ospedale 1 o 2 giorni al massimo mentre gli altri pazienti oltre 10 giorni - aggiunge - Si è abbassata l'età media dei nuovi contagi e dei ricoverati. La variante Delta si è rivelata non solo più contagiosa, oltre il 60% più contagiosa, ma anche capace di determinare gravi conseguenze nei giovani ragazzi e bambini".

Riguardo poi il Green Pass Marracini lo ritiene "uno strumento importante di tutela per tutti, che piaccia o no. Un po' come era un tempo il libretto sanitario rilasciato dagli uffici di Igiene Pubblica che escludeva dal lavoro soggetti non regolari con vaccini e visite mediche. Auspico che venga esteso ai trasporti pubblici e ai lavoratori della P.A. e degli esercizi pubblici".