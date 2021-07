Cagliari: 3-0 al Vicenza in amichevole

Netta vittoria del Cagliari (3-0) nell' amichevole disputata allo stadio Menti di Vicenza, contro la formazione locale che gioca in serie B. La formazione allenata da Leonardo Semplici, che ha concluso il ritiro a Pejo (Trento) e che in tarda serata tornerà in Sardegna, ha fatto valere la differenza di categoria, mettendo in luce buone trame di gioco e una condizione atletica accettabile.

In campo dall'inizio i nuovi acquisti Altare e Strootman, mentre Dalbert (autore del terzo gol) è entrato in campo nella ripresa. Nonostante l'alta temperatura (32 gradi a metà gara) le due squadre hanno giocato a buon ritmo, anche se nella ripresa è stato ampio il turn-over da parte dei due allenatori.

Il Cagliari comincia subito forte e al 7' Joao Pedro va in gol con un tocco di misura, ma l'assistente ravvisa un fuorigioco. Il vantaggio arriva al 16': cross al centro di Zappa ed inserimento di Marin che anticipa e realizza. Al 20' Cragno evita il pareggio, opponendosi ad un tiro a colpo sicuro di Lanzafame. Nella ripresa gli altri due gol del Cagliari: al 6' con Pavoletti (entrato ad inizio ripresa) che con un tuffo di testa non dà scampo al portiere Grandi (palla sul palo e in poi in rete) e al 17' con l'ex interista che al termine di un contropiede viene servito da Marin e può insaccare a porta vuota.