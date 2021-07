Strade: Anas riapre al traffico ponte sulla 125 a Arzachena

(ANSA) - ARZACHENA, 23 LUG - L'Anas ha riaperto al traffico il tratto della strada statale 125 "Orientale Sarda" interessato dai lavori di manutenzione del ponte sul Rio Bucchilalgu, ad Arzachena, in Gallura.

Gli interventi hanno riguardato il risanamento e il consolidamento dell'opera, oltre l'installazione di nuovi guardrail.

L'apertura del tratto permette un più agile collegamento per i flussi veicolari in entrata e in uscita da Arzachena e Cannigione. Proseguono intanto gli interventi di finitura previsti dal programma dei lavori che non interferiscono con il traffico veicolare. (ANSA).