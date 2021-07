Fiamme in parco eolico Sardegna, 200 ettari in fumo

Sono 17 gli incendi divampati oggi in Sardegna: quattro di questi hanno richiesto anche l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

L'evento più devastante quello a San Basilio, nel sud della Sardegna. Oltre a coinvolgere un parco eolico le cui pale sono state fermate per permettere il passaggio dei velivoli, il rogo ha mandato in fumo una superficie di circa 200 ettari di bosco e di seminativi, con la presenza del forte vento che ha reso complicate le attività degli operatori a terra e dei diversi mezzi aerei che si sono alternati nei lanci: tre elicotteri leggeri, un Super Puma e tutti e tre i Canadair dislocati a Olbia.

Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso e le Sala Operativa del Corpo Forestale ha predisposto lo stazionamento notturno di diverse squadre, per scongiurare una eventuale ripartenza.

Fiamme anche a Goni, sempre nel sud dell'Isola, per un incendio di interfaccia alla periferia dell'abitato, spento anche grazie all'intervento di un elicottero, e a Bonarcado (Oristano) dove, oltre a due elicotteri leggeri, è nuovamente intervenuto il Super Puma. Infine rogo anche a Orune (Nuoro) con l'intervento di un elicottero.