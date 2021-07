Festival Bellezze, Ilaria Porceddu live in nuraghe Torralba

(ANSA) - SASSARI, 23 LUG - La voce della cantautrice Ilaria Porceddu e il fascino misterioso della storia di Sardegna sono gli ingredienti del Festival delle Bellezze, in programma domani dalle 21 al nuraghe Santu Antine di Torralba.

La manifestazione organizzata dall'associazione culturale musicale "Insieme Vocale Nova Euphonia", sotto la direzione artistica di Vincenzo Cossu, quest'anno, per la sua quarta edizione, regala agli spettatori il concerto per voce e pianoforte della cantautrice Ilaria Porceddu e i cori dell'Insieme Vocale Nova Euphonia e della corale studentesca "Città di Sassari" con la cantante Francesca Lai.

Si esibirà anche la Scuola Civica Meilogu, quest'anno con la voce di Manuela Bande e il pianoforte di Marco Bande.

Il Festival delle Bellezze come ogni anno fonde l'arte e la cultura con i luoghi unici della Sardegna in un connubio straordinario, patrocinato e sostenuto dai Comuni di Sassari, Cheremule, Olmedo, Ittiri, Torralba e Cargeghe, dalla cooperativa La Pintadera, dalla Scuola Civica Meilogu, da Mab Teatro e dalla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro. (ANSA).