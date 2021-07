Covid: casi in crescita nel nord ovest della Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 23 LUG - I casi di positivi al Covid sono in continua crescita a Sassari e Alghero. Nel capoluogo di provincia il numero di contagiati supera di nuovo quota cento con 19 nuovi positivi in un giorno per un totale di 102 persone che hanno contratto il virus e 11 in quarantena. Una settimana fa casi positivi erano solo 45.

Ad Alghero le persone contagiate sono attualmente 69 e 72 quelle in quarantena per essere entrate in contatto con casi positivi.

Complessivamente nel nord ovest dell'Isola sono tre i pazienti Covid ricoverati. (ANSA).