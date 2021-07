Torna a Cagliari la manifestazione Vini sotto le stelle

(ANSA) - CAGLIARI, 22 LUG - Degustazioni vini sardi e specialità gastronomiche preparate dalle mani esperte dei ristoratori locali, per un percorso sensoriale realizzato in collaborazione con la FIS - Fondazione Italiana Sommeliers. Con l'aggiunta di prodotti dell'artigianato artistico regionale, questa l'invitante ricetta di "Vini sotto le stelle" in programma venerdì 23 e sabato 24 luglio 2021 a Cagliari.

In piazza Garibaldi, sarà dunque una due giorni che "quest'anno assume grande rilevanza perché manifesta la ripartenza delle attività produttive che hanno patito il blocco di oltre quindici mesi causato dalla pandemia da Covid".

Le parole sono quelle dell'assessore Alessandro Sorgia che come esponente dell'Esecutivo cittadino e titolare delle Attività produttive e Turismo, ha anche parlato "Vini sotto le stelle" come "iniziativa che bene si coniuga con il lavoro che l'Amministrazione comunale sta portando avanti per promuovere al meglio la città, anche dal punto di vista turistico".

Patrocinato dal Comune e organizzato dall'associazione C.C.N.

Promotion Sardinia, l'evento avrà diversi step: gli stand degli artigiani e hobbisti apriranno i battenti sin dalle 10 del mattino. Le degustazioni dei vini sardi e non solo partiranno invece alle 18. (ANSA).