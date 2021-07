Foresight e Regione per nuovo impianto biogas in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 LUG - Foresight Group, gestore di fondi e leader negli investimenti infrastrutturali e di private equity, ha annunciato oggi l'arrangement e la sottoscrizione di una serie di project bond del valore complessivo di 12,85 milioni di euro, destinati alla realizzazione di un impianto di biogas in Sardegna di capacità pari a circa 30.000 ton/anno.

Alla sottoscrizione, per una quota pari a 5,35 milioni, ha partecipato anche la Sfirs (Società Finanziaria Regione Sardegna), realtà che, sulla base dell'indirizzo della Regione, concorre allo sviluppo economico e sociale del territorio, mediante un veicolo di cartolarizzazione, con l'attività di garanzia di Confidi Sardegna, organismo che agisce in seno a Confindustria Sardegna fungendo da tramite tra le aziende e il sistema creditizio. Ha preso parte all'operazione anche Banca Finint nel ruolo di Issuing Agent e Paying Agent.

Foresight Group ha sottoscritto una quota senior pari a €7,5 milioni attraverso il veicolo di investimento Italian Green Bond Fund, sviluppato per finanziare direttamente progetti in infrastrutture "green" esclusivamente in Italia. I bond, pienamente ammortizzati con interessi semestrali e rimborso del capitale, è stato emesso da BS Green S.r.l., società partecipata dal gruppo Anaergia, realtà internazionale con una solida esperienza nel settore del recupero di materiali di scarto di varia provenienza e che realizzerà l'opera in provincia di Oristano.

L'impianto, il primo nel suo genere finanziato dall'Italian Green Bond Fund, opererà generando biogas attraverso l'utilizzo di materiali derivanti da scarti di macellazione e aiuterà il territorio a risolvere un perdurante stato di emergenza. La Sardegna è infatti una regione dal grande potenziale in termini di produzione di biogas, grazie alla sua importanza sul fronte degli allevamenti animali e dalla relativa carenza di impianti di trattamento "green" degli scarti generati da questi ultimi.

(ANSA).