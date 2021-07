Vaccini: Sardegna verso il milione di vaccinati con 1/a dose

Ancora pochi giorni e la Sardegna raggiungerà il milione di vaccinati, almeno con la prima dose, mentre il primo step dell'immunità di gregge al 60% potrebbe essere toccato ai primi di agosto. Bisognerà attendere invece la seconda metà di settembre per arrivare all'80% di sardi con il ciclo vaccinale completo. Le stime variano di giorno in giorno e di settimana in settimana e dipendono molto anche dalle forniture delle dosi alle singole regioni.

Nel frattempo nelle ultime 24 ore nell'Isola sono state 16.137 le somministrazioni effettuate, di cui 12.399 richiami e 3.738 prime dosi che portano il totale complessivo delle inoculazioni a quota 1.673.335, ossia il 93% delle 1.799.922 dosi consegnate.

Attualmente sono 956.350 i sardi che hanno avuto almeno la prima dose, mentre quelli con i richiami sono 702.310, su circa 1,6 milioni di abitanti.