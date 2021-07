Tennis: a Cagliari campionati italiani di seconda categoria

Per il quarto anno consecutivo i Campionati italiani maschili di Seconda categoria si disputeranno sui campi del Tennis Club Cagliari. E da Tokyo Lorenzo Sonego (alle Olimpiadi difenderà i colori azzurri) manda gli auguri agli oltre cento "colleghi" che da domani si confronteranno sui campi in terra rossa di Monte Urpinu.

"Tanti auguri - ha detto Sonego rivolto ai giocatori - spero che riusciate a esprimere il vostro miglior tennis. Sono molto legato al circolo di Monte Urpinu perché ho partecipato per la prima volta alla Coppa Davis nel 2020 e perché in quei campi quest'anno ho vinto un Atp 250. Per tutti un grande in bocca al lupo".

Sino al primo agosto scenderanno in campo 111 giocatori italiani in possesso di tessera agonistica per il tennis valida per l'anno in corso e classificati in seconda categoria. Il montepremi è di 13mila euro. Sono previste le gare di singolare maschile e di doppio maschile. Un'edizione che si preannuncia di particolare interesse sia per l'alto numero degli iscritti sia per il livello dei partecipanti che conta diversi giocatori con classifica ATP. I favoriti della vigilia, almeno per quello che raccontano le classifiche, sono il romano Pietro Rondoni, 664 Atp e il padrone di casa (gioca con il Tennis club Cagliari) Emiliano Maggioli, vent'anni, 696 Atp. Ma attenzione anche agli altri 2.2 in gara. Tra loro Marco Mosciatti del Tennis club Alghero, il napoletano Pasquale De Giorgio, il ligure Alessandro Ceppellini. In campo per giocarsi il trofeo finale anche il sardo Marco Dessì, vent'anni, cresciuto al Margine rosso di Quartu, ora a Viterbo.