Cagliari: Pavoletti, ci toglieremo delle belle soddisfazioni

(ANSA) - CAGLIARI, 21 LUG - "Spero di essere protagonista per tutta la stagione, non soltanto negli ultimi mesi". Parola di Leonardo Pavoletti: l'anno scorso era stato frenato dalla ripresa post infortunio e dagli schemi di Di Francesco che prevedevano palla più a terra che in aria (con Simeone titolare).

Il rilancio è partito con Semplici. E da lì si ricomincia. "La cosa che più mi è piaciuta della scorsa stagione? Nel momento di massima difficoltà sono emersi non solo i calciatori, ma soprattutto gli uomini. Il Cagliari si è affidato a loro. A gennaio - spiega Pavoletti - c'era stata la possibilità di andare via ma sono felice di essere rimasto. Qui c'è una società seria, gestita da persone in gamba, brillanti: il club ha un futuro di alto livello e mi piacerebbe poter dire un giorno di esserci stato quando tutto è iniziato e avere dato il mio contributo a questa crescita".

L'attaccante livornese è fiducioso. "Niente proclami, ma di certo vogliamo fare meglio rispetto alle ultime stagione. Sono sicuro che faremo una grande annata e ci toglieremo diverse soddisfazioni. Vedo grande fame negli allenamenti". Si riparte dalla base: "È importante avere uno zoccolo duro in squadra, facilita l'inserimento dei nuovi. Quando entro in campo e vedo al mio fianco ragazzi come Joao, Ceppitelli e Cragno, mi sento pronto a sfidare chiunque. Conoscerli mi dà una sicurezza in più, affronto la partita in un modo diverso. Abbiamo sostenuto insieme tante battaglie sportive". (ANSA).