Rogo distrugge sede di una società sportiva a Quartu

Una struttura prefabbricata utilizzata come uffici da una società sportiva al Marina Residence a Quartu Sant'Elena è stata distrutta da un incendio divampato durante la notte. Il prefabbricato, posizionato in via Lago di Varese, è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale che ha spento le fiamme prima che potessero propagarsi.

L'incendio è divampato alle 2:30 e le operazioni di messa in sicurezza sono continuate fino alle 5. Sono anche intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu che si stanno occupando del caso. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, l'ipotesi più avvalorata al momento è quella dolosa.

La struttura, infatti, era stata danneggiata da altri incendi negli anni scorsi.