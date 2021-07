Incendio devasta un'azienda agricola a Siliqua

Due capannoni, un trattore e attrezzi agricoli distrutti. È il bilancio dell'incendio scoppiato durante la notte a Siliqua all'interno di una azienda agricola in località Is Sindigaus. Il rogo le cui cause non sono state accertate, è divampato intorno alle 3. Sul posto sono intervenuti tre automezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias che fino a questa mattina hanno lavorato per spegnere le fiamme. Il rogo ha distrutto i due capannoni in cui erano custodite le balle di fieno e avvolto anche un trattore, attrezzi e macchine agricole. I carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Iglesias, insieme ai vigili del fuoco, hanno avviato le indagini per stabilire le cause del rogo. Non si esclude il dolo.