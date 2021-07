Incendi: nuova allerta pericolo Protezione civile

Ancora una giornata di pericolo alto per incendi in Sardegna: mezza Isola, da nord a sud, finisce sotto la lente della Protezione civile che ha emanato un nuovo bollettino di allerta per la giornata di domani, 21 luglio, con codice arancione.

Intanto anche oggi si registrano decine di incendi e su un totale di 17 roghi sul territorio regionale, tre sono quelli dove, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, si sono levati in volo anche i mezzi aerei: nel Sassarese a Ittiri e a Olbia (tre elicotteri) e nell'Oristanese, a Bonarcado .