Accademia del Buon gusto, show cooking e premiazioni allievi

L'Accademia del Buon Gusto ritorna con un nuovo show cooking: venerdì 23 luglio al Lazzaretto di Cagliari andrà in scena una serata degustazione con la partecipazione di alcuni grandi nomi del panorama regionale e nazionale: Marzia Aroffu, chef de "Il Melograno Bistrot" a Oristano e vincitrice dell'ottava stagione della trasmissione "Cuochi d'Italia"; Maria Carta, chef del ristorante "Is Femminas" a Cagliari; Nicola Paulis, chef del ristorante "Ninu Bistrot" a Iglesias; Marco Pedemonte, chef di fama internazionale, titolare in passato de "Le Colonne di San Bernardo" e attualmente di "Rosso Vino Bistrot" a Genova e tre volte finalista nel Campionato del mondo di Pesto a Mortaio; William Pitzalis, chef del Cagliari Calcio, finalista della nona edizione di "Cuochi d'Italia" e fondatore dell'Accademia del Buon Gusto; Marcello Putzu, chef del ristorante "Sa Schironada" a Cagliari; Marcello Sanna, presidente del DSE Sardegna, uno dei dipartimenti regionali del DSE della Federazione Italiana Cuochi.

Il contributo per l'ingresso sarà di 10 euro.

Al termine dell'appuntamento gli allievi che hanno frequentato i corsi dell'Accademia del Buon Gusto durante l'anno 2020/21 riceveranno gli attestati di merito da un testimonial d'eccezione, il cantante Joe Perrino.