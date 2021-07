Malore durante immersione, sub muore a Torre delle Stelle

Un sub è morto questa mattina al largo di Torre delle Stelle, località turistica sulla costa sud orientale sarda.

Le generalità della vittima non sono ancora state diffuse, si sa solamente che si tratta di un turista in vacanza con la moglie e la famiglia a Villasimius.

Da quanto si apprende il sub era impegnato in una escursione organizzata da un diving di Villasimius, insieme ad altre persone. Raggiunta Torre delle Stelle la comitiva si è tuffata in mare per raggiungere il relitto Isonzo che si trova a circa 40 metri di profondità.

A quanto pare durante la risalita il turista avrebbe accusato un malore. L'uomo è stato subito soccorso dal personale del diving che ha provato a rianimarlo. Sul posto sono poi arrivati i mezzi della Guardia costiera e l'Elisoccorso, ma per il sub non c'è stato nulla da fare.