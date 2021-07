Le stelle della danza il 25 luglio a Santa Teresa Gallura

Santa Teresa Gallura ospita i grandi nomi della danza. "Danza Nel Vento", è il titolo suggestivo per un Gala in programma il 25 luglio nella cittadina gallurese con nomi di spicco del panorama nazionale, protagonisti a partire dalle 22 sul palcoscenico di piazza Vittorio Emanuele.

In scena Virna Toppi, prima ballerina de La Scala a Milano, più volte partner di Roberto Bolle e protagonista di Danza con Me su Rai Uno; Rebecca Bianchi, étoile del Teatro dell'Opera di Roma; Nicola Del Freo, primo ballerino de La Scala; Massimo Garon, solista de La Scala; Michele Satriano, solista al Teatro dell'Opera di Roma, Mattia Semperboni, solista de La Scala, Agnese Di Clemente, ballerina solista a La Scala, in questi giorni all'Arena di Verona con lo spettacolo Bolle & Friends, Antonella Albano, prima ballerina de La Scala, Perle Vilette de Callenstein e Riccardo Zuddas, ballerini dell'Opera National de Bordeaux.

In programma coreografie inedite e originali, in un repertorio che spazia dal classico, neoclassico, contemporaneo. L'evento, prodotto dall'Associazione ArtBallet, nasce dall'esperienza della direttrice Rossella Cardo che in oltre 30 anni di attività, oltre ad aver introdotto intere generazioni alla danza, ha portato sui palcoscenici galluresi artisti affermati del balletto internazionale. L'ingresso a Danza nel Vento è libero ma la prenotazione è obbligatoria al 3517652263, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.