In moto contro un palo, 20enne muore a Quartu

Un motociclista di 20 anni, Simone Perra, è morto in un incidente stradale avvenuto durante la notte a Quartu Sant'Elena.

La dinamica è ancora in fase di accertamento, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale. L'incidente è avvenuto verso le 2, in viale Colombo. Il ventenne era in sella a una Yamaha e stava percorrendo il viale in direzione Poetto, quando, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo della due ruote, finendo fuori strada.

Il centauro è andato a sbattere contro un palo. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 e degli agenti della polizia stradale.

Purtroppo, nonostante l'arrivo tempestivo dei medici, per il giovane non c'è stato nulla da fare.