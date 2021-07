Bottiglia incendiaria contro Tribunale Cagliari, un arresto

È stato individuato e arrestato il responsabile del lancio della bottiglia incendiaria contro il muro esterno del Tribunale di Cagliari avvenuto sabato mattina. In manette è finito un 40enne già seguito dal centro di salute mentale di Assemini, nell'hinterland di Cagliari, e già noto alle forze dell'ordine per precedenti episodi. Il 40enne è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 19 è arrivata una chiamata al 112 che segnalava la presenza di un uomo che, con i mano una bottiglia rotta, minacciava i passanti a Uta, nell'hinterland di Cagliari.

Arrivati sul posto, i carabinieri sono stati a loro volta oggetto di insulti e lancio di oggetti da parte del 40enne, tanto che sono stati costretti a bloccarlo utilizzando lo spray urticante. In caserma l'uomo è stato identificato, per struttura fisica e abbigliamento, anche come probabile autore del lancio della bottiglia incendiaria contro il muro del Tribunale. In passato era stato denunciato per aver scavalcato il muro di una caserma dei carabinieri e per aver danneggiato le auto dei militari dell'Arma.