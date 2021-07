Settimana ciclistica italiana, Diego Ulissi saldamente in testa

Dopo essersi imposto mercoledì nella prima tappa, il toscano Diego Ulissi ha vinto oggi la quarta frazione della Settimana Ciclistica Italiana che si è corsa con partenza ed arrivo a Cagliari.

Il portacolori della UAE Team Emirates nello sprint finale si è imposto su un drappello di 22 unità precedendo il compagno di squadra Alexander Riabushenko e il belga Sep Vanmarke (Israel Start Up Nation), già terzo nella seconda tappa ad Oristano.

Dopo soli 19 chilometri di gara è nata l'azione che di fatto ha caratterizzato tutta la tappa e che ha visto allungare dal gruppo principale tra cui appunto Ulissi che nella volata conclusiva si è imposto nettamente su Riabushenko e Vanmarke.

Grazie a questo successo ha incrementato ulteriormente il proprio vantaggio in classifica generale su Sep Vanmarke (secondo a 12") e su Giovanni Aleotti, terzo a 16".

Alla vigilia della tappa conclusiva guida anche la classifica a punti, mentre il colombiano Santiago Buitrago veste la maglia di miglior scalatore e Giovanni Aleotti è al comando della classifica giovani.

Anche per domani, la quinta ed ultima tappa, partenza ed arrivo a Cagliari con 170 km di circuito.