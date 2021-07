Bottiglia incendiaria contro muro del Tribunale a Cagliari

Una bottiglia incendiaria è stata lanciata sulla parete accanto all'ingresso del Palazzo di Giustizia di Cagliari. Una piccola porzione del muro di cinta è stata annerita, ma nessun danno. L'episodio è avvenuto all'alba di oggi. Qualcuno si è avvicinato all'ingresso principale del Tribunale e e ha lanciato sul lato destro una bottiglia di birra piena di benzina, poi è fuggito. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, le fiamme sono state spente e non si sono propagate.

I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per risalire all'autore del gesto. Nella zona ci sono numerose telecamere e sono stati già prelevati i filmati che potrebbero aver ripreso le fasi dell'attentato. Al momento sono sconosciute le ragioni e non è arrivate alle forze dell'ordine alcuna rivendicazione.