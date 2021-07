Anche Elizabeth Olsen al Filming Italy Sardegna

La star americana Elizabeth Olsen si aggiunge al lungo elenco di star ospiti del Filming Italy Sardegna Festival (21-25 luglio), ideato da Tiziana Rocca, che si terrà a Forte Village. E per celebrare l'attrice, volto del mondo Marvel, saranno proposti alcuni dei suoi titoli più celebri con le proiezioni di Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Wandavision.

Dopo aver ottenuto un grande successo di critica per La fuga di Martha, thriller drammatico indipendente per il quale è stata nominata ai Critics' Choice Movie Awards e agli Independent Spirit Awards come miglior attrice, la Olsen è stata produttrice esecutiva della serie drammatica Sorry for Your Loss, nella quale ha recitato come protagonista e che le è valsa una candidatura ai Critics' Choice Television Awards. Il grande successo internazionale arriva per la sua interpretazione di Wanda Maximoff (alias Scarlet Witch) nei film del Marvel Cinematic Universe, tra cui Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, riprendendo poi il ruolo in Wandavision.