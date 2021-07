Vaccini: attesa di un mese per chi prenota oggi prima dose

ìPreoccupazione in Sardegna per la diffusione della variante Delta tra i giovanissimi non ancora vaccinati. Ma per la prima dose bisogna aspettare almeno un mese. Le scorte di vaccini, dopo il taglio delle fornitura a luglio, svengono programmate con attenzione e per ora Ats non può permettersi di anticipare gli appuntamenti.

Tante le segnalazioni che arrivano in questi giorni di allerta per l'aumento dei casi nell'Isola: prenotazione effettuata ieri per un ragazzino di quindici anni, ma primo slot disponibile soltanto dopo Ferragosto alla Fiera di Cagliari.

Non solo giovanissimi. Una cinquantenne che lavora a contatto con il pubblico ha segnalato il suo caso all'ANSA: Dopo avere aderito alla campagna vaccinale al momento non è riuscita a farsi somministrare neppure la prima dose. Il primo appuntamento risale allo scorso 8 giugno: quando si è aperta la finestra per il vaccini ai cinquantenni la donna si è presentata regolarmente all'hub della Fiera. Al medico, nel corso della visita pre-somministrazione, ha comunicato però di soffrire di alcune allergie. Il medico ha sospeso la dose rimandandola al Santissima Trinitá per una successiva convocazione. "Ma da allora - spiega la donna - nessuno mi ha chiamato. E ormai sono passati quaranta giorni".

E per il momento l'unica precauzione contro il Covid è la doppia mascherina.