Scuola: in Sardegna lezioni al via il 14 settembre

(ANSA) - CAGLIARI, 16 LUG - Approvato il calendario scolastico 2021/22 per la Sardegna. Le lezioni cominceranno il 14 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Lo ha stabilito la Giunta regionale su indicazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu.

Le lezioni termineranno l'8 giugno 2022 per tutti gli ordini e gradi d'istruzione, mentre la fine delle lezioni per le scuole dell'infanzia è prevista per il 30 giugno 2022, in considerazione della specificità del servizio educativo offerto.

E' stato stabilito inoltre che le singole istituzioni scolastiche, comprese le scuole dell'infanzia, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l'anticipazione della data di inizio delle lezioni.

Il totale effettivo delle lezioni è stabilito in 203 giorni.

Sono previsti infatti 205 giorni di lezione che si riducono a 203 per via dei due giorni a disposizione delle singole Istituzioni scolastiche.

"Gli adattamenti del calendario scolastico - afferma l'assessore Biancareddu - sono stabiliti dalle Istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni". (ANSA).