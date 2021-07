Quartu, colf infedele ruba gioielli e argenteria in casa

Ha rubato argenteria e oggetti preziosi nella casa di un'avvocata nella quale lavorava come collaboratrice domestica. Una 43enne di Sinnai è stata denunciata dai carabinieri per furto.

L'episodio è avvenuto ieri a Quartu Sant'Elena. Rientrando a casa, la proprietaria, un avvocata di 77 anni ha incrociato la collaboratrice domestica che si allontanava con fare trafelato come se non volesse incontrarla. Visto che da alcuni giorni aveva notato la scomparsa di oggetti d'oro e di valore, ha deciso di chiamare i carabinieri.

I militari dell'Arma hanno bloccato e perquisito la collaboratrice domestica, trovando all'interno della borsa argenteria e le ricevute di un Compro oro di Selargius.

Dai successivi accertamenti è emerso che la colf aveva venduto proprio a quel negozio gli oggetti rubati in precedenza a casa dell'avvocata.