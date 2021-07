Pericolo incendi alto in Sardegna a causa del forte vento

(ANSA) - CAGLIARI, 16 LUG - Resta alto il pericolo di incendio anche per sabato 17 luglio in diversi territori della Sardegna, dove anche oggi si assiste a forti folate di maestrale che sta toccando anche i 46 km/h in alcune zone dell'interno dell'Isola. La Protezione Civile regionale ha, infatti, emanato un nuovo bollettino di allerta - colore arancione - per il Campidano di Cagliari e la Gallura, dove l'attenzione è stata rinforzata. (ANSA).