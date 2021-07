ANSA-IL-PUNTO/COVID: schizza sopra l'1 Rt in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 LUG - Preoccupazione in Sardegna per la diffusione della variante Delta. Con l'aumento dei contagi, oggi schizzati a 140 con un tasso di positività che sale al 35, l'Isola mostra un Rt pari a 1.12 - tra le regioni con l'indice più alto - e l'incidenza più alta in Italia (33,2%) nel periodo di riferimento relativo alla settimana 9-15 luglio L'isola teme il passaggio in zona gialla anche se per ora i parametri non sono così alti da giustificare un cambio di colore immediato. tanto più che alcuni criteri dovrebbero essere presto rivisti dalla cabina di regia nazionale a fronte dell'aumento del numero dei vaccinati e della bassa ospedalizzazione.

Nel frattempo dall'ultimo monitoraggio settimanale dell'Iss-ministero della Salute emerge che sono sei le Regioni e Province autonome con un valore dell'indice di trasmissibilità Rt puntuale superiore a 1 questa settimana (Abruzzo, Campania, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano, Sardegna, Veneto). E sempre la Sardegna, con Sicilia e Veneto è tra le tre Regioni con l'incidenza più alta, mentre è solo allo 0,5% per l'occupazione delle terapie intensive. Non si registrano decessi ma solo un ricovero in più in area medica.

Prosegue, nel mentre, la campagna di vaccinazione e con il 91,7% delle dosi a disposizione somministrate, la Sardegna è settima tra le regioni italiane (la media è 91,2%). Intanto sono arrivate nell'Isola altre 53mila dosi del vaccino Pfizer e sono attese anche ulteriori dosi di Moderna.

"La vera sfida per non avere problemi, e già non abbiamo più tempo, è quello di avere certezza di vaccinare subito tutti gli operatori del settore turistico: la sicurezza delle vacanze passa per il vaccino non per il green pass", dice il presidente regionale di Federalberghi, Paolo Manca. Dopo i numeri bassi di giugno, è buono il trend di prenotazioni per fine luglio e agosto. "Il vero banco di prova sono settembre e ottobre - conclude -: dobbiamo portare gli stranieri e garantire da subito quell'alto livello di sicurezza che evidentemente ancora oggi i mercati esteri non sentono, preferendo destinazioni più vicine".

