Vaccini: Gimbe, il 41,3% sardi ha anche la seconda dose

Il 41,3% dei sardi ha completato l'intero ciclo di vaccinazione. a questi occorre aggiungere un 18% in più che ha effettuato solo la prima somministrazione. La percentuale di popolazione over 60 che, invece, non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 15,3% (media Italia 12,4%). Lo evidenzia la Fondazione Gimbe, nel consueto report settimanale.

Quasi la totalità degli ultrasessantenni si è invece immunizzato, una percentuale pari al 85,3% a cui aggiungere un ulteriore 4,7% che ha ricevuto la prima dose. I 70-79enni con ciclo completo raggiungono il 70,3% (+16,4% con solo la prima dose), mentre nella fascia d'età tra i 60 e i 69 anni il ciclo vaccinale è stato completato dal 54,6% (più un 25,6% con solo con prima inoculazione).