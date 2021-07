Lirico Cagliari: una serata di emozioni all'Arena del Parco

Si è aperto sulle note dell'inno di Mameli il concerto sinfonico straordinario dedicato all'Esercito Italiano e alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Cagliari. Platea gremita e pubblico delle grandi occasioni ieri sera all'Arena del Parco della Musica, quinto appuntamento con "classicalparco". Un momento solenne di commozione collettiva con il pubblico dell'Arena in piedi. Da un lato in ricordo delle vittime del Covid dall'altro per sottolineare l'impegno messo in campo dai corpi militari e di volontariato sul fronte dell'emergenza sanitaria. Erano presenti le maggiori autorità civili militari e religiose tra le quali l' Arcivescovo Giuseppe Baturi, il sindaco Paolo Truzzu, il Comandante regionale dell'Esercito Francesco Olla e della Legione Carabinieri, Francesco Gargaro, della Marina Militare di Cagliari Edoardo Compiani, il Tenente Colonnello Vittorio Floris, in vece del Presidente della Croce Rossa Italiana.

Il concerto è entrato poi nel vivo con un' antologia delle più celebri Sinfonie e ouverture dei capolavori del melodramma. Dal Preludio da Carmen di Bizet alla Sinfonia da Nabucco di Verdi in chiusura, spaziando tra Luisa Miller, Il Barbiere di Siviglia e La gazza ladra di Rossini. Poi ancora Manon Lescaut di Puccini, Il franco cacciatore di Carl Maria von Weber e I maestri cantori di Norimberga di Wagner. Lunghi applausi per Giuseppe Grazioli e per l'Orchestra del Lirico per un' ottima esecuzione in una serata di grande intensità.

Il Sovrintendente del Lirico Nicola Colabianchi a inizio concerto ha tenuto a ringraziare anche a nome del Teatro Lirico Esercito e Croce Rossa: "un semplice grazie per l'impegno e la vostra vicinanza ai lavoratori del Lirico durante il drammatico e lungo periodo di pandemia".