Il Coro del Teatro Lirico di Cagliari in tournée in Sardegna

"Da Vienna a Broadway", un viaggio tra le atmosfere dell'Austria della Belle Époque e tra le più celebri colonne sonore di musical e film americani. Parte oggi 15 luglio, la tournée sarda del Coro del Teatro Lirico di Cagliari, diretto da Giovanni Andreoli. "Un'Isola di Musica 2021", la rassegna estiva itinerante tra alcuni centri della Sardegna, propone cinque serate per lo più sotto le stelle in luoghi di grande fascino. L'accompagnamento al pianoforte è affidato ad Andrea Mudu.

Apertura dunque questa sera alle 21, nel Sagrato del Santuario di Santa Greca a Decimomannu. Si replica il 16 alle 21.30 a Palazzo Aymerich a Laconi, si prosegue il 17 alle 21 nel Sagrato della Chiesa di Santa Maria a Uta, poi ancora, il 2 agosto alle 21 in quello della Cattedrale di San Pantaleo a Dolianova. Il Coro si trasferisce per l' ultimo appuntamento, in Ogliastra il 9 agosto alle 21.30, nel Sagrato del Santuario della Madonna d'Ogliastra a Lanusei.

Il programma musicale prevede l'esecuzione di: An der schönen blauen Donau di Johann Strauss figlio; Radetzky-Marsch di Johann Strauss padre; Der Zigeunerbaron: Einzugsmarsch di Johann Strauss figlio; da La vedova allegra di Franz Lehár: pagine scelte; da West Side Story di Leonard Bernstein: pagine scelte; da "Il mago di Oz": Over the Rainbow di Harold Arlen; da "Colazione da Tiffany": Moon River di Henry Mancini; da "New York New York": Theme from New York, New York di John Kander; da Cabaret di John Kander: pagine scelte; da Hello, Dolly! Di Jerry Herman: pagine scelte.