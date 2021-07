Ctm Cagliari: nonostante pandemia 1,6 milioni di utile

(ANSA) - CAGLIARI, 15 LUG - L'assemblea dei soci di Ctm ha approvato il bilancio aziendale 2020 che chiude con un utile di esercizio di 1.632.043 euro. Da vent'anni l'azienda è sempre in utile, ma il risultato del 2020 viene ritenuto "ancora più positivo" considerato il periodo pandemico con conseguente lockdown e relativa diminuzione dei ricavi tariffari.

L'assemblea, alla quale hanno partecipato Paolo Truzzu, sindaco del Comune di Cagliari (quote del 67,5%) e della Città Metropolitana di Cagliari (quote del 25%), e Barbara Manca in rappresentanza del sindaco del Comune di Quartu Sant'Elena (quote del 7,5%), ha deliberato che l'utile dell'esercizio 2020 sarà destinato a dare copertura all'esposizione bancaria aziendale contratta per l'acquisto dei nuovi autobus.

"Abbiamo lavorato intensamente con il Consiglio di Amministrazione di Ctm - dichiara Roberto Porrà presidente del Cda - abbiamo affrontato tutte le problematiche con un eccezionale impegno dell'Azienda e di tutto il personale che ha permesso di dare un servizio costante durante la pandemia e che vogliamo ringraziare pubblicamente, anche perché abbiamo chiesto un'ulteriore accelerazione strategica, che guardasse al futuro dell'azienda".

Il piano di rinnovo della flotta entro il 2033 prevede di sostituire 294 veicoli con un costo stimato di 156,3 milioni di euro, trasformando il parco mezzi verso un modello a zero emissioni: sono già arrivati i primi mezzi elettrici che vengono impiegati nei quartieri storici e sulle linee verso il mare. (ANSA).