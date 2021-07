Cgil: Carrus saluta, Piddiu è il nuovo segretario generale Sardegna

Samuele Piddiu, 45 anni, è il nuovo segretario generale della Cgil Sardegna. E' stato eletto oggi durante l'assemblea regionale del sindacato ad Arborea.

Piddiu subentra a Michele Carrus, che ha concluso il suo mandato.

Continuità e rinnovamento sono le parole chiave che segnano l'elezione del nuovo segretario, che faceva già parte della squadra che ha lavorato insieme a Carrus.

Il neo eletto milita nella Cgil da oltre vent'anni, con la tessera Fiom in tasca da quando ne aveva 24, quando fu assunto come operaio alla Sartec, gruppo Saras, dopo qualche anno di precariato negli appalti delle aree industriali di Sarroch e Macchiareddu.

Perito elettrotecnico, Piddiu lavora nell'area monitoraggio ambientale e poi in quella della progettazione di impianti.

Viene eletto subito delegato nell'azienda nuova e non ancora sindacalizzata, ma con giovani lavoratori che sentono forte l'esigenza di organizzarsi, partecipare e condividere ritmi e organizzazione del lavoro. Una prima palestra che lo porta alle trattative in Confindustria e alla firma di un accordo integrativo che ancora oggi, per quanto aggiornato, vige in Sartec.

Nel 2009 arriva il primo incarico nella segreteria della Fiom Cagliari, che poi guida da segretario generale dal 2012 al 2016.

Sono anni caratterizzati da accese vertenze negli appalti metalmeccanici delle aree industriali interessate già allora da una fase di contrazione, anni di lotte che hanno contribuito a salvaguardare posti di lavoro e difendere diritti e dignità di un settore complesso, parcellizzato e bistrattato.

Nel 2016 Michele Carrus lo sceglie come compagno nella segreteria insieme a Caterina Cocco, con l'incarico di segretario organizzativo.