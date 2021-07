Cade con la moto e finisce fuori strada, muore un 42enne

Un motociclista, Daniele Murtas, 42 anni di Sorso, è morto questa mattina intorno alle 5,30 in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale 90, Castelsardo-Santa Teresa Gallura. L'uomo viaggiava da solo in sella alla sua Bmw1200, e per cause sconosciute ha perso il controllo del mezzo finendo in cunetta.

Un automobilista che lo ha visto riverso al bordo della strada ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri di Valledoria. I soccorritori non hanno potuto far nulla per il motociclista, che è morto sul colpo.