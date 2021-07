Baunei e Posada esempi virtuosi tutela spiagge e territorio

Baunei e Posada best practices in Italia per contrastare l'erosione costiera, in cui spicca anche la Sardegna con due siti, secondo Legambiente che oggi a Lecce ha presentato il Rapporto Spiagge 2021. Il primo Comune, sulla costa dell'Ogliastra, "ha organizzato un sistema di fruizione delle cale più affascinanti e più fragili - tra cui Cala Goloritzè e Cala Birìala - per la forte pressione turistica coniugando in maniera intelligente le esigenze di distanziamento sanitario con quelle di alleggerimento del carico antropico sui litorali; le infrastrutture leggere, la definizione del numero massimo di compresenze e il sistema dei controlli garantiscono la tutela dell'ambiente costiero e, insieme, un'esperienza sicura e di qualità su spiagge non affollati e salvaguardate", fa sapere l'associazione ambientalista.

Sempre nel Nuorese, Posada ha, "facendo anche tesoro delle conseguenze traumatiche delle alluvioni", intrapreso una scelta di pianificazione e gestione delle trasformazioni del territorio, in particolare a Monte Orvile, "che si è dimostrata all'avanguardia per la messa in sicurezza del territorio dalla speculazione edilizia e da fenomeni di dissesto idrogeologico".

Sul fronte delle spiagge libere la Puglia e la Sardegna rappresentano, secondo Legambiente, esempi virtuosi per avere "stabilito il principio del diritto di accesso al mare per tutti fissando una percentuale di spiagge libere pari al 60%, superiore rispetto a quelle da poter dare in concessione (40%).