Università Sassari: 59 corsi di laurea, 8 sono in inglese

(ANSA) - SASSARI, 14 LUG - Per il nuovo anno accademico tornano le lezioni in presenza all'Università di Sassari.

Nell'aula magna dell'Ateneo oggi il rettore Gavino Mariotti, con il prorettore vicario Andrea Piana, e il prorettore alla Didattica, Eraldo Sanna Passino, ha presentato l'offerta formativa 2021-2022: 59 corsi di laurea, 31 triennali, 23 magistrali, 6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 8 corsi internazionali di cui 3 interamente in lingua inglese.

E ha annunciato che dopo l'anno di didattica a distanza causa pandemia, studenti e professori torneranno a popolare le aule e i laboratori dell'università. "Questo rientro è possibile grazie al miglioramento del quadro epidemiologico e alle misure adottate dall'Ateneo per contrastare la diffusione del virus, quali ad esempio la campagna vaccinale condotta in collaborazione con Aou, rivolta al personale e a oltre 8.000 studenti e studentesse dell'Ateneo. A ottobre le lezioni ripartiranno quindi in presenza, con la possibilità di un collegamento da remoto attraverso gli strumenti informatici ormai noti".

Fra le novità del prossimo anno accademico c'è la riattivazione dei corsi di laurea triennale in Logopedia e Fisioterapia entrambi abilitanti alla professione. Altra novità assoluta è il "Regolamento sulla doppia carriera Studente-Atleta", che ha l'obiettivo di tutelare il diritto allo studio degli studenti che praticano attività sportiva agonistica.

Per quanto riguarda i numeri sulle immatricolazioni, è stato evidenziato che nel 2020-2021, per il terzo anno di fila, è stata superata la soglia delle 4mila matricole: sono state 4394, con un incremento del 5,2%, per un totale di studenti iscritti pari a 13.865. (ANSA).