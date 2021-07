Stop furti sabbia in spiagge sarde, al via campagna Dogane

(ANSA) - CAGLIARI, 14 LUG - Partirà domani la campagna di comunicazione istituzionale "Portala nel cuore", realizzata da Adm in collaborazione con la Regione Sardegna, a tutela dell'ambiente.

Sabbia, ciottoli, conchiglie e altri materiali naturali vengono spesso asportati da spiagge o fondali marini a ricordo delle vacanze trascorse nell'Isola. Pochi sanno che questo comportamento sbagliato, oltre a impoverire il paesaggio e a deturpare l'ambiente - spiega l'Agenzia delle Dogane e Monopoli - costituisce un reato punito con una multa da 500 a 3.000 euro.

Per dare un'idea dell'entità del fenomeno, basti pensare che nel corso del 2020 presso i soli due aeroporti sardi di Olbia e Alghero i funzionari dell'Adm hanno sequestrato oltre 80 kg tra ciottoli, sabbia e conchiglie provenienti dai litorali dell'isola e occultati nei bagagli di numerosi viaggiatori in partenza Testimonial della campagna tre sardi d'eccezione: Caterina Murino, Geppi Cucciari e Luigi Datome, che hanno dato il loro contributo per sensibilizzare su questa tematica nel rispetto dell'ambiente e della normativa.

Quattro gli spot previsti, il primo collettivo con tutti e tre i volti noti, in uscita il 15 luglio alle 12. Il 19 luglio sarà la volta del video con protagonista Caterina Murino, il 22 di quello con Geppi Cucciari, per finire il 26 con Luigi Datome.

Gli spot saranno diffusi sui canali social di Adm e della Regione Sardegna, sugli schermi delle principali stazioni ferroviarie italiane e sulle più importanti emittenti radiotelevisive sarde. (ANSA).