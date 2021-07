Morto in tritarifiuti: azienda, "sicurezza al primo posto"

"Ignazio Sessini era uno di noi, da quasi 20 anni lavorava a Villaservice, era un operaio qualificato, esperto, preposto per la sicurezza. La nostra è una azienda con 60 lavoratori, una Comunità piombata nel dolore da più di una settimana. Siamo i primi interessati a capire cosa è successo la notte in cui Ignazio ha perso la vita, attendiamo gli esiti dell'inchiesta e con sincero cordoglio siamo vicini alla sua famiglia". E' quanto si legge in una nota dell'azienda nella quale lavorava l'operaio di 56 anni trovato morto in un tritarifiuti all'interno dell'impianto di trattamento di Villacidro, nel Medio Campidano.

"Villaservice ha da sempre messo al primo posto la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori. Mai è venuto meno il dialogo con le rappresentanze sindacali, nessuna decisione è stata assunta senza un confronto con le OOSS. Le regole vengono scritte insieme - si legge ancora nel comunicato - Come tantissime realtà imprenditoriali, anche la nostra ha subito gli effetti della pandemia, aggravata dalla temporanea sospensione di uno dei nostri impianti. Nonostante ciò, tutti i posti di lavoro sono stati mantenuti, è stato concordato e avviato un programma di riconversione, per evitare licenziamenti e demansionamenti.

L'attività di Villaservice si svolge sette giorni su sette, 24 ore su 24. I turni sono organizzati tenendo conto del Piano per la sicurezza e nel rispetto del Piano di emergenza. Nel turno di notte ci sono quattro operai, due per reparto. È previsto che debbano comunicare tra loro e per questo sono dotati di apposita radio - scrive ancora l'azienda - I macchinari vengono sottoposti periodicamente a controllo e manutenzione. In decenni di attività nessun incidente grave si è mai registrato nei nostri impianti, abbiamo due persone a tempo indeterminato (un ingegnere e un perito) dedicati esclusivamente alla verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza. Su questi aspetti non sono ammissibili illazioni, insinuazioni, falsità". Villaservice si definisce "un'impresa in salute", che "non 'lucra', tanto meno sulla vita dei suoi operai, delle sue risorse umane".