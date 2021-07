L'arte di strada celebrata al Gallura Buskers Festival

Preparate sorrisi e stupore, fino a sabato, torna il Gallura Buskers Festival. La nona edizione del festival internazionale porta per le strade di Santa Teresa Gallura illusionisti, clown, acrobati, giocolieri, trampolieri, musicisti in arrivo da tutto il mondo per celebrare ed esibire l'arte di strada e trasmettere un pizzico di felicità ad adulti e bambini.

Quest'anno il programma è incentrato sul valore universale del sorriso. "Desideriamo promuovere un messaggio di positività verso la vita, e l'invito ad abitare nuovamente gli spazi pubblici, restituire alle nostre città l'anima di luoghi di incontro, di scambio, di gioia", spiega Alberto Pisu, direttore artistico del Gallura Buskers Festival, organizzato dall'associazione Dietro le Quinte. Il programma si articola su cinque giornate in tre location: San Pasquale (frazione del borgo), Cinema Arena Odeon e Piazza Libertà a Santa Teresa Gallura. La serata inaugurale del 14 luglio ha un ospite d'eccezione: alle 21 sul palco del Cinema Odeon Arena a Santa Teresa Gallura ci sarà un autentico "ambasciatore del sorriso", l'amico dei bambini di tutto il mondo: Andrea Caschetto, invitato nel 2016 a parlare alle Nazioni Unite in occasione della Giornata Mondiale della Felicità.

Poi saranno decine gli artisti che per tutto il festival si esibiranno provenienti da Regno Unito, Italia, Argentina, Brasile e Germania: fra di loro il tedesco Joe Dieffenbacher, clown e artista di teatro fisico, il duo cabarettistico Men in Coats, il funambolico Mencho Sosa, l'illusionista brasiliano Funny Kito, il gruppo Zebra Theater on Stilts.