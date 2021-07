Incendi: fiamme a Nuoro minacciano case e un ospedale

Un nuovo vasto incendio è scoppiato questa mattina nella collina di Biscollai, nel centro abitato di Nuoro, con le fiamme alimentate dal vento che si sono avvicinate pericolosamente alle case e all'ospedale Zonchello.

Sul posto sono schierate sei squadre dei Vigili del fuoco che cinturano il nosocomio. Chiusa anche la strada.

Le fiamme hanno raggiunto il lato opposto della collina di Biscollai, andato in fumo nella notte tra domenica e lunedì a causa di un bengala lanciato da alcuni tifosi che festeggiavano la vittoria dell'Italia agli Europei.

Una coltre di fumo avvolge il capoluogo barbaricino, su cui stanno intervenendo anche due elicotteri del Corpo Forestale regionale. L'incendio sarebbe in fase di contenimento, ma per sicurezza è stato chiesto l'intervento di un Canadair.

Durante la mattinata, in via precauzionale, sono state evacuate quattro famiglie residenti nella via Straullu e gli uffici di Abbanoa.