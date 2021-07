Green pass: assessore Sardegna,ok uso allargato come Francia

(ANSA) - CAGLIARI, 14 LUG - "Non temo un passaggio in zona gialla ma stiamo in allerta". Lo dichiara all'ANSA l'assessore della Sanità della Sardegna Mario Nieddu che si è detto anche del tutto favorevole all'uso allargato del green pass sul modello prospettato dal presidente francese. Il rischio aumenta se si valica il tetto dei cento contagi e ieri c'è stata un'impennata che ha portato i contagi a quota 86. Però, spiega l'esponente della Giunta Solinas, "serve una verifica dei criteri perché la nostra popolazione non è più di 1,6 milioni, ci sono i turisti quindi chiederò una modifica dei parametri".

Intanto le operazioni di tracciamento proseguono e vengono attivate nei casi di positività. (ANSA).