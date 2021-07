Gallus a Psd'Az, è giallo su presidenza commissione Sanità

(ANSA) - CAGLIARI, 14 LUG - Il passaggio di Domenico Gallus dal gruppo Udc a quello del Psd'Az non è stato privo di conseguenze. Prima dell'adesione al gruppo sardista, infatti, il capogruppo dell'Udc Gian Filippo Sechi - utilizzando una sua prerogativa - ha spostato Gallus dalla commissione Sanità alla commissione Governo del territorio. La questione però rischia di diventare un caso perché della commissione Sanità Domenico Gallus era anche il presidente.

Dopo l'approdo con i sardisti, comunque, il capogruppo Franco Mula ha provveduto a rimandare Gallus in sesta. Non è chiaro, però, se possa essere considerato ancora presidente del parlamentino. Certo è che i centristi non hanno fatto sconti al consigliere di Paulilatino. (ANSA).