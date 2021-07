Ciclismo: Settimana italiana, prima tappa a Ulissi

La prima tappa della "Settimana ciclistica italiana-Sulle strade della Sardegna", da Alghero a Sassari, incorona leader Diego Ulissi.

Il corridore del team UAE ha trionfato in volata nel rettilineo d'arrivo di via Duca degli Abruzzi, a Sassari, precedendo Alberto Bettiol (Nazionale Italiana) e Giovanni Aleotti (Bora hansgroe) e domani prenderà il via con la maglia azzurra "Comune di Cagliari" di leader della classifica generale.

La tappa di oggi, partita da Alghero, ha visto i 144 atleti in gara percorrere 157 km, con un gruppo di 24 corridori che hanno affrontato in testa i tornanti in salita di Scala di Giocca, prima dello sprint finale che ha premiato Ulissi.

Il vincitore della tappa, oltre a essere leader della classifica generale, guida anche la classifica a punti, mentre lo svizzero Simon Pellaud veste la maglia di miglior scalatore e Giovanni Aleotti quella di miglior giovane.

Domani la seconda tappa di 184 km porterà la corsa da Sassari a Oristano, con il traguardo fissato nella centrale via Cagliari.

In gara tanti big del ciclismo, dal portabandiera azzurro di Tokyo Elia Viviani a Filippo Ganna, Damiano Caruso, Michele Scartezzini, Simone Consonni, Alex Dowsett, il tedesco Pascal Ackermann, gli spagnoli Gonzales e Azurmendi.