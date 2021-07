Casa: Nomisma, su i prezzi a Cagliari ma meno compravendite

"Il 2020 si è concluso con un calo del numero di compravendite di 169 unità su base annuale. Le maggiori difficoltà di scambio sono riconducibili alla prima parte dell'anno, mentre si osserva una complessiva tenuta nella seconda parte in cui l'attività transattiva si attesta sugli stessi livelli degli anni precedenti": è quanto emerge dal 2/o Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2022 di Nomisma.

Nel comparto residenziale, a fronte di una ripresa della domanda e dell'attività di scambio sia in compravendita sia in locazione l'offerta è percepita in crescita, segno che le soluzioni presenti sul mercato non incontrano le caratteristiche della domanda. A dimostrazione di ciò si osserva un aumento del divario relativo all'usato, fa sapere Nomisma. Pur di concludere la trattativa si è disposti a concedere uno sconto maggiore rispetto al passato (12,5%). I tempi medi di vendita (5 mesi) e di locazione (3,2 mesi) seguono dinamiche differenti in relazione allo stato manutentivo dell'immobile. I prezzi, sia del nuovo sia dell'usato, dopo i cali registrati nel 2020 sono tornati a salire seppur lievemente (+0,8% la variazione semestrale), a dimostrazione di una possibile ripresa del settore dopo gli eventi pandemici che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. I canoni medi aumentano dell'1,4% su base semestrale. I rendimenti medi salgono leggermente rispetto alla fine del 2020, raggiungendo punte del 6,3% nelle aree di pregio della città.

Il mercato non residenziale cagliaritano si conferma in una forte stagnazione. Le compravendite registrano un'importante flessione su base annuale (-35% sia per gli uffici sia per i negozi) con una domanda che appare in evidente difficoltà e non manifesta segnali di ripresa. Sia il segmento della locazione, sia quello della compravendita sono connotati da un drastico calo della domanda e dell'attività transattiva, con conseguente aumento dell'offerta soprattutto nel comparto retail. I tempi medi di vendita (10 mesi per gli uffici e 11,5 per i negozi) e di locazione (7,2 mesi per gli uffici e 7,5 mesi per i negozi) si allungano considerevolmente. Le variazioni delle quotazioni su base semestrale registrano timidi segnali incoraggianti (rispettivamente +0,1% e +0,2% per uffici e negozi) che possono lasciare supporre che il peggio sia ormai alle spalle.

Per la seconda parte dell'anno, le indicazioni auspicano una ripresa del settore. In attesa che i dati economici si consolidino e trovino seguito gli interventi del Governo mirati a stimolare la ripartenza dell'economia nazionale, ci si aspetta una ripresa degli scambi e una stazionarietà di prezzi e canoni da locazione.