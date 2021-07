Via a concorsi per 143 posti di lavoro al Comune di Cagliari

Tra luglio e agosto le prove preselettive: l'obiettivo è quello di conquistare 143 posti di lavoro al Comune di Cagliari. Le posizioni: vigili urbani (35 posti), geometri e periti edili (30 posti), istruttori amministrativo-contabile (61 posti) e istruttori informatici (9 posti), collaboratori tecnico-professionali (2 posti) e collaboratori amministrativi informatici (6 posti). I concorsi, banditi dalla Giunta a gennaio 2020 e programmati per marzo 2020, sono rimasti sospesi per oltre un anno causa Covid-19. Pronta la risposta dei candidati: circa 12mila domande di partecipazione.

"È stato un grosso sforzo organizzativo, determinato anche da norme molto stringenti recentemente emanate dal Governo, e talvolta di difficile applicazione, con un numero di domande così elevato. Abbiamo dovuto tenere diversi tavoli di coordinamento con Ats per garantire il massimo della tutela ai concorrenti", chiarisce il sindaco Paolo Truzzu. Previsti circa 10 giorni di prove che si terranno negli impianti sportivi di via Rockefeller e via dello sport. Suddivisi in 3 sessioni giornaliere, consentiranno di concludere le prove preselettive entro il mese di agosto, in modo tale da procedere alle prove scritte, se possibile entro l'anno.

C'è la possibilità che l'utilizzo delle graduatorie non si fermi ai soli 143 posti banditi con posti extra per sopperire alla riduzione del personale dipendente che nell'ultimo periodo è andato in pensione anche incentivato dal cosiddetto sistema "quota 100". In questo caso le assunzioni potrebbero superare le 200 unità.