Ordine architetti sud Sardegna, Casciu nuovo presidente

Michele Casciu, già consigliere/tesoriere nel quadriennio appena concluso, è il nuovo presidente dell'Ordine degli Architetti della Città metropolitana di Cagliari e del Sud Sardegna. Prende il posto di Teresa De Montis, in carica dal 2017, impegnata oggi come presidente della Federazione regionale Ordini Architetti Ppc Sardegna.

Lo affiancheranno Silvia Mocci come vice presidente, Giuseppe Barrecca segretario e Lorenzo Grussu tesoriere. La nomina è arrivata a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2021/2025. Nel Consiglio sono presenti inoltre Barbara Moralis, Fernanda Gavaudò, Marta Scanu, Jorge Burguez Caleri, Marcello Pilia, Stefano Mais e Antonio Tamburini.

"Il Consiglio proseguirà il lavoro di rinnovamento portato avanti nel quadriennio precedente - spiega Casciu - con l'obiettivo di diffondere qualità architettonica e cultura della progettazione. È necessario lavorare affinché la nostra presenza sia riconosciuta e rafforzata in tutto il territorio, portando avanti rapporti di collaborazione con tutti coloro che, pubbliche amministrazioni, ordini professionali e altre istituzioni, vogliano condividere percorsi mirati al miglioramento dei luoghi e dell'ambiente che abitiamo. Le architette e gli architetti possono contribuire notevolmente alla diffusione della qualità con la loro capacità di visione ampia e di gestione della complessità".