Diportisti in difficoltà soccorsi da G. Costiera in Sardegna

Doppio salvataggio ieri e domenica nelle acque del Golfo dell'Asinara. La Guardia costiera di Porto Torres è intervenuta due volte per soccorrere due imbarcazioni in difficoltà: la prima domenica, quando un diportista che si trovava a circa 10 miglia dal porto di Castelsardo chiedeva aiuto tramite il numero 1530, segnalando un'avaria al timone con l'impossibilità di governare l'unità a vela di circa 7 metri presa a noleggio e sulla quale si trovava insieme ad altre tre persone. La motovedetta M/V CP 810 ha raggiunto in meno di 20 minuti il natante in difficoltà trasbordando i 4 diportisti per poi accompagnarli al porto di Castelsardo.

Il secondo salvataggio è stato compiuto ieri: tre diportisti partiti da Stintino con un gommone di 4,5 metri hanno segnalato nel primo pomeriggio problemi al motore, quando si trovavano al traverso del porto industriale di Porto Torres. Anche in questo caso una motovedetta della Guardia costiera è intervenuta e nonostante il forte vento e le difficili condizioni del mare è riuscita a portare in salvo in gommone, consentendogli l'ormeggio al porto commerciale di Porto Torres.

"Si tratta di interventi di assistenza e soccorso solo apparentemente banali - osserva il neo comandante della Capitaneria di porto, il capitano di Fregata, Gabriele Peschiulli - perché le variabili che entrano in gioco ogni qual volta un equipaggio della Guardia Costiera risponde ad una segnalazione sono tante e tali da rendere ogni evento un caso a sé, da non sottovalutare e da gestire con la massima concentrazione".