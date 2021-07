Turismo: allarme operatori sardi, non si trovano camerieri

Il pienone in sala e il vuoto in cucina e dietro i banconi. La stagione della ripresa rischia di trasformarsi in un incubo per i ristoratori e gli operatori del turismo del nord Sardegna, che davanti all'aumento quasi insperato delle presenze faticano a trovare personale disposto a lavorare.

"Da un'indagine condotta presso le aziende aderenti al consorzio del Golfo dell'Asinara, emerge una situazione paradossale - denuncia il presidente Gianni Russo - Forse per la prima volta, quest'anno si assiste ad una penuria considerevole di forza lavoro. Gli operatori sono alla continua ricerca di collaboratori, soprattutto nel settore della cucina, della sala ristorante, del bar, ma anche in altri ambiti lavorativi. Anche l'istituto del part-time viene rifiutato". "Sembrerebbe che la causa di tutto ciò sia da attribuirsi al cosiddetto reddito di cittadinanza, che ha avuto come effetto secondario la indisponibilità dei percipienti a trovare collocazione presso le aziende, vista la differenza minima fra ciò che percepiscono attualmente e ciò che percepirebbero lavorando sotto contratto", continua Russo.

Ma su questa situazione, il presidente del Consorzio scarica gli operatori turistici da qualunque colpa. "Occorre sfatare la voce ricorrente che attribuirebbe agli operatori commerciali la responsabilità di ciò che accade - spiega - Va detto, una volta per tutte, che ciò accade nel pieno rispetto delle norme di contratto nazionale del lavoro e che gli imprenditori nulla hanno a che vedere con questi fenomeni distorsivi del mercato del lavoro".