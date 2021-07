Si tuffa per una immersione e scompare, muore un giovane sub

Tragedia questa sera nelle acque del Poetto di Cagliari. Un giovane sub di appena 20 anni è stato trovato morto, forse a seguito di un malore durante una immersione senza bombole. Le generalità della vittima non sono state ancora diffuse. La Guardia costiera ha appena recuperato il corpo e lo sta trasferendo in porto per i successivi accertamenti. L'allarme è scattato intorno alle 20:30 quando gli amici del sub, non vedendolo risalire dopo una immersione nelle acque antistanti la Sella del Diavolo hanno fatto scattare l'allarme.

Da quanto si apprende il giovane era uscito insieme ad altri cinque amici per una gita in gommone. Al momento del rientro hanno deciso di fermarsi per fare alcuni tuffi. Il 20enne ha indossato la cintura con i pesi e le pinne, e dopo essersi legato il sagolino, si è tuffato. Gli amici, tornati in superficie, non vedendo il ventenne hanno cercato di tirarlo su, ma inutilmente. Hanno subito fatto scattare l'allarme. Sono intervenuti due mezzi navali e l'elicottero della Guardia costiera e i vigili del fuoco. I sommozzatori sono riusciti a recuperare il corpo poco dopo le 22. Al momento non è chiaro cosa sia potuto accadere, forse il ragazzo ha avito un malore mentre era in immersione, oppure mentre cercava di tornare in superficie.