Salute mentale,Regione accredita centro psichiatrico Ploaghe

(ANSA) - PLOAGHE, 12 LUG - Nel complesso sanitario del San Giovanni Battista di Ploaghe aprirà nei prossimi giorni la residenza psichiatrica per adulti, a media intensità di cure, "Centro Ulivi". Il via libera all'apertura della struttura è arrivato con una determina dell'assessorato regionale della Sanità che ha concesso l'accreditamento della residenza. Il Centro avrà una capacità operativa complessiva di 19 posti letto e sarà dedicato al trattamento riabilitativo delle persone affette da disturbi mentali funzionali per le quali i Centri di salute mentale abbiano formulato uno specifico piano di trattamento individuale.

All'interno del Centro Ulivi il personale specializzato fornirà una riabilitazione estensiva, qualificata e multi-professionale, connotata verso il recupero delle abilità relazionali e volta al reinserimento degli ospiti all'interno del proprio contesto familiare e sociale. Si tratta di un passaggio intermedio, tra le cure ad alta intensità e la convivenza sociale, che potrà durare fino a un massimo di 18 mesi. Durante questo periodo la Asl di Sassari conta di poter avviare dei percorsi indirizzati verso l'aggregazione sociale e la formazione lavorativa. (ANSA).